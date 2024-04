Potenziale svolta sul fronte assistenza per i Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che in India è stato avviato un nuovo programma che prevede la sostituzione dei device che presentano problematiche mai risolte ai display. In attesa di capire se la medesima mossa verrà ufficializzata in Italia e nel resto d’Europa nel corso delle prossime settimane, oggi è possibile focalizzarsi su quanto raccolto durante il weekend a proposito del produttore coreano, provando quantomeno ad immaginare scenari apprezzabili per chi dovesse trovarsi in difficoltà a medio termine.

Sta arrivando la sostituzione dei Samsung Galaxy S21 con schermo rotto in India: occhio al bug della linea verde

Tutto ruota attorno alla questione delle linee verdi all’interno dello schermo. Un bug che non è stato superato nemmeno con il rilascio dell’aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S21, come abbiamo avuto modo di osservare attraverso il rilascio di un recente articolo. Per farvela breve, è da mesi che facciamo i conti con segnalazioni di linee verdi visualizzate sul display di alcuni smartphone lanciati sul mercato da Samsung.

Si tratta di un problema non secondario, al punto che di recente l’azienda ha risposto ufficialmente in alcuni mercati attraverso l’inaspettata fornitura una sostituzione gratuita del display una tantum per i dispositivi fuori garanzia. Samsung, per farvela breve offre queste sostituzioni del display per modelli selezionati in India dallo scorso anno, mentre la novità del momento consiste nel fatto che il produttore ha deciso di estendere la lisa dei modelli supportati per includere anche le serie dei Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22.

Staremo a vedere cosa si deciderà per i Samsung Galaxy S21 in commercio qui in Italia, alla luce delle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione oggi.