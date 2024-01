Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda device come i vari Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22, considerando che anche queste due serie stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento di gennaio 2024. La distribuzione del pacchetto software, secondo le ultime notizie trapelate, coinvolge in primis l’Europa dopo essersi affacciato nei Paesi africani e asiatici pochi giorni fa. Insomma, la questione appare in costante evoluzione, a testimonianza del fatto che il produttore asiatico non intende perdere tempo coi modelli più datati.

Sta arrivando anche sui Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22 il nuovo aggiornamento di gennaio

Si tratta fondamentalmente dello stesso discorso che in mattinata abbiamo fatto a proposito del Samsung Galaxy S23, considerando che anche il top di gamma del produttore coreano sta iniziando a ricevere il medesimo pacchetto software. Stando alle primissime informazioni raccolte proprio in queste ore, sembrerebbe che la nuova patch per sicurezza ottimizzata sulla serie dei Samsung Galaxy S21 sia fornito con la versione firmware G99xBXXS9FWL9 e, come accennato, già oggi 12 gennaio si sta diffondendo in tutta Europa.

Allo stesso tempo, a detta di SamMobile il nuovo aggiornamento per i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra viene fornito con la versione firmware S90xBXXS7DWL3 e ha una dimensione di download di circa 260 MB. Cosa comporta il doppio upgrade? Secondo le ultimissime indicazioni, la patch consente di correggere circa 75 problemi di sicurezza scoperti nella precedente versione del software.

Ricordo anche che con l’aggiornamento One UI 6.0 risultava assente la protezione dal burn-in dello schermo OLED e questo nuovo aggiornamento dovrebbe risolvere questo problema per i Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22. Solo nei prossimi giorni capiremo se l’upgrade in questione porterà con sé o meno ulteriori funzionalità per le due serie.

