Appare inevitabile che alcune anomalie riguardanti una nuova interfaccia possano arrivare dai top di gamma di un produttore, come abbiamo avuto modo di riscontrare oggi a proposito del Samsung Galaxy S24. Se non altro perché questa serie ha sperimentato prima di tutte le altre pregi e difetti della recente interfaccia One UI 6.1. In effetti, il pacchetto software presenta delle anomalie per gli utenti, al punto che la questione gesture evidentemente si focalizza su criticità che ad inizio aprile persistono. Ed il discorso vale ovviamente anche per i Samsung Galaxy S23 e gli altri modelli compatibili con l’upgrade in questione.

Alcune criticità restano anche sui Samsung Galaxy S24 dopo l’ultimo aggiornamento in Italia

Insomma, se da un lato sta migliorando la fotocamera di questi prodotti, come abbiamo avuto modo di evidenziare nei giorni scorsi con un altro articolo, al contempo non dobbiamo dimenticare aspetti meno positivi. Nello specifico, in queste ore c’è molta indecisione tra gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S24 o altro modello compatibile con l’aggiornamento in questione, in quanto Samsung pare che non abbia rimosso i propri gesti di navigazione, ma che al contrario la decisione finale sia stata quella di ripristinarli tramite Good Lock.

In pratica, negli ultimi tempi Samsung ha rimosso i suoi gesti di navigazione, ha deciso di ripristinarli, solo che questa volta fanno parte della suite Good Lock. In aggiunta a questo, c’è anche un altro problema, visto che Good Lock rimane disponibile solo in alcuni Paesi e non è disponibile per tutti. Il che, alla fine, significa che l’azienda ha rimosso una funzionalità principale di One UI che alcune persone stavano utilizzando.

Insomma, l’incertezza che gravita attorno ai Samsung Galaxy S24 presto sarà tangibile anche per altri modelli qui in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com