I Samsung Galaxy S24 hanno cominciato a ricevere in Europa un secondo aggiornamento di aprile proprio in questo martedì. L’operazione stupisce e non poco ed è giusto concentrarsi sulle probabile motivazioni che abbiano spinto il produttore in questa direzione.

La distribuzione è partita un po’ in tutti i paesi europei e dunque anche in Italia per tutti i modelli della serie e dunque sia per la variante S24 standard che per quella Plus e Ultra. Le versioni build per gli esemplari appena citati sono etichettate, rispettivamente, con build version S928BXXU1AXCB, S928BOXM1AXCB e S928BXXU1AXCB.

Il changelog ufficiale del pacchetto fa esplicito riferimento al supporto della tecnologia LTE TDD come ulteriore modalità di connessione messa a disposizione dei possessori dei telefoni. Allo stesso tempo, c’è un riferimento generico al miglioramento delle prestazioni dei dispositivi e ad una serie di fix di bug non meglio precisati. Nella nota degli esperti, non manca neanche un accenno ad alcune novità minori, ma anche di quest’ultime non abbiamo ulteriori dettagli in merito.

Il secondo aggiornamento dei Samsung Galaxy S24 di questo mese di aprile è basato sempre sull’aggiornamento dell’ultima versione dell’interfaccia One UI 6.1 e include comunque la patch di sicurezza di questo aprile. La necessità di un secondo update nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere riconducibile ad alcuni problemi sperimentati da diversi utenti di recente. Tra questi, potrebbero anche essere stati affrontati quelli relativi alle linee verdi sul display dei telefoni. Proprio quest’anomalia è venuta fuori soprattutto a seguito degli update del corrente mese, di qui l’esigenza di porvi rimedio. Si tratta solo di supposizioni tuttavia, bisognerà piuttosto capire come si comporterà il pacchetto su strada, una volta installato da un numero importante di utenti. Dunque non ci resta che attendere la reale diffusione del rilascio.

Continua a leggere su optimagazine.com