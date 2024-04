Uno specifico aggiornamento del Samsung Galaxy S24 Ultra arriverà (più o meno presto) per migliorare sensibilmente la resa della fotocamera dei telefoni top di gamma. Le ammiraglie sono state lanciate a gennaio non senza qualche difetto per gli scatti. Ma da allora un primo update è giunto per migliorare la situazione. Tuttavia, le imperfezioni sono ancora di scena e per questo si rende necessario un nuovo intervento software. Della prossima mossa ne è assolutamente convinto l’informatore Ice Universe, il quale ne ha parlato recentemente proprio attraverso il suo profilo X.

Proprio secondo il ben noto e autorevole informatore, Samsung non potrà fare a meno di rilasciare un altro aggiornamento per il Galaxy S24 Ultra per risolvere problemi della fotocamera dopo quello già reso disponibile. I miglioramenti necessari nel prossimo pacchetto software dovranno riguardare la qualità del teleobiettivo, la precisione del bilanciamento del bianco ma anche la riduzione del colore rosso anomalo che appare in alcune immagini. Per quanto riguarda invece gli errori già superati con il precedente update, gli sviluppatori hanno posto già rimedio alla sovraesposizione di alcune immagini, alla scarsa qualità degli scatti. Per finire, si è operato pure sulla qualità del testo per i contenuti ingranditi e ora Instant Slo Mo supporta video con proporzioni 1:1 con risoluzioni fino a 480 x 480 pixel.

Quando arriverebbe l’aggiornamento per la foto? Il nuovo pacchetto migliorativo potrebbe non essere così immediato per l’attenzione massima posta proprio alle varie ottimizzazioni. Insomma, gli esperti potrebbero avere la necessità di un tempo maggiore per mettere a punto il pacchetto e soprattutto assicurarsi che non ci siano particolari bug. Secondo gli esperti del sito SamMobile dunque, il nuovo adeguamento software potrebbe non giungere prima del mese di maggio o, addirittura, a giugno. Magari sarà la stessa Samsung a chiarire una sua time line ufficiale.

