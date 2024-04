Interessanti novità per chi si è avvicinato al mondo dei Samsung Galaxy S24 in questi mesi. Nello specifico, con il lancio della serie Galaxy S24 all’inizio di quest’anno, le campagne di marketing di Samsung sembrano essersi evolute oltre i cartelloni pubblicitari giganti in aree densamente popolate. L’azienda ha trovato modi più intelligenti per promuovere Galaxy AI e i nuovi telefoni di punta e non ha ancora smesso di proporre nuove idee.

Il marketing di Samsung per gli ultimi flagship è quanto di più vario si possa immaginare. Dopo aver promosso Galaxy AI e la serie S24 attraverso spettacoli aerei in Sud Africa, stazioni della metropolitana a Londra e una livrea aerea unica per una compagnia aerea keniota, Samsung punta ora i riflettori sulla serie Galaxy S24 in Malesia attraverso un’avventura in una escape room. L’esperienza, chiamata AI-Volution, è stata allestita presso il centro commerciale Semua House in collaborazione con Bomb Battle.

L’avventura nella stanza di fuga ha un tema fantascientifico stravagante e integra il Samsung Galaxy S24 e le sue capacità di intelligenza artificiale. Usa Galaxy AI e S24 per completare cinque fasi L’avventura nella escape room creata da Samsung e Bomb Battle a Semua House invita i giocatori a indagare su un’astronave apparentemente abbandonata alla ricerca di segni di presenza aliena. I partecipanti dovranno esplorare ciascuna delle stanze della navicella con cura e scoprire enigmi utilizzando la serie Galaxy S24 e le funzionalità Galaxy AI come Note Assist, Chat Assist, Live Transslate e Generative Edit.

Il gioco Galaxy AI-Volution è aperto a tutti e si compone di cinque fasi, quattro delle quali premiano i partecipanti con punti che potranno successivamente riscattare con premi. Le cinque fasi sono:

Benvenuto a bordo: un’introduzione che offre suggerimenti per aiutarti lungo il percorso.

Ready for Takeoff (5 punti al completamento): iscriviti al programma spaziale utilizzando un documento d’identità con foto che puoi acquisire presso AI Edit Photowall.

AI-Volution x Bomb Battle (15 punti al completamento): decodifica enigmi e fuggi usando il Galaxy S24.

The Winning Shot (5 punti al completamento): scatta un selfie vincente nella stanza Nightography utilizzando l’S24.

Condividi la vittoria (5 punti al completamento): condividi e tagga una foto di gruppo vittoriosa per riscattare i regali. I punti che i giocatori guadagnano completando queste fasi possono essere riscattati con merchandise esclusivo e figurine POP MART.

Dopo aver parlato dell’uscita di nuove versioni dello smartphone in mattinata, occorre guardare oltre soffermandosi sul mondo dei Samsung Galaxy S24.