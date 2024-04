Pare essere in uscita anche il Samsung Galaxy S24 da 128 GB in giro per il mondo, stando ai segnali che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. Provando a fare il punto della situazione, occorre ricordare che all’inizio di quest’anno, Samsung ha lanciato la serie Galaxy S24 e, nella maggior parte dei mercati, questi telefoni hanno fatto il loro esordio con una capacità di archiviazione di base di 256 GB. Le versioni da 128 GB dei telefoni sono state realizzate solo per pochi mercati e ora sembrano raggiungere l’India, in attesa di capire quale sarà il trattamento riservato ad altri mercati.

Cosa sappiamo sull’uscita del Samsung Galaxy S24 da 128 GB nel mondo: presto apparizione in Italia

Dunque, il produttore coreano non ha in mente il solo lancio del Samsung Galaxy S24 FE in questo periodo, stando alle informazioni raccolte fino ad oggi. La novità del giorno, in sostanza, consiste nel fatto che sia stata rivelata la variante da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione del Samsung Galaxy S24 (SM-S921BB) solo in Paesi specifici. Il prezzo è di INR 74.999, che ad oggi equivalgono a circa ​​899 dollari. In più, pare ci possa essereuno sconto di INR 1.000 per il periodo iniziale post lancio. Il suo prezzo è inferiore di 5.000 INR rispetto alla versione da 256 GB del Galaxy S24.

Come accennato in precedenza, le novità in casa Samsung non si fermano qui. Già, perché ora abbiamo la certezza che il Samsung Galaxy S24 FE esiste. Sfortunatamente, non sono disponibili dettagli su cosa possiamo aspettarci dal telefono. Il Galaxy S23 FE era meno un mistero in questo periodo l’anno scorso, il che suggerisce che il debutto del Galaxy S24 FE potrebbe avvenire molto più tardi rispetto a quello del suo predecessore.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse del colosso asiatico, dopo i primi segnali che sono arrivati dal Samsung Galaxy S24 da 128 GB.