Ora che è passato abbastanza tempo dal lancio dei Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra e l’entusiasmo comincia a placarsi, il colosso di Seul ha rivolto la sua attenzione al prossimo dispositivo della serie, il Samsung Galaxy S24 FE.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico sta sviluppando un nuovo dispositivo che porta il nome in codice R12. I Samsung Galaxy S20 FE, S21 FE e S23 FE avevano nome in codice R8, R9 e R11, quindi è abbastanza chiaro quale sarà il nome del device con nome in codice R12 (il Samsung Galaxy S22 FE aveva nome in codice R10, ma non è mai stato rilasciato). Ad eccezione del nome in codice, non sono disponibili informazioni sul Samsung Galaxy S24 FE. Si sapeva di più sul Samsung Galaxy S23 FE in questo periodo l’anno scorso, il che suggerisce che il modello Fan Edition del Samsung Galaxy S24 potrebbe arrivare con qualche mese di ritardo. Il Samsung Galaxy S23 FE è stato lanciato nell’ottobre 2023 in alcuni mercati e ha ottenuto un rilascio più ampio all’inizio del 2024, ma in base allo stato attuale dello sviluppo del prossimo telefono, il Samsung Galaxy S24 FE potrebbe non essere in grado di arrivare in nessun Paese prima di novembre, al più presto.

Resta da vedere anche quali saranno le specifiche hardware del device. Il Samsung Galaxy S23 FE aveva più in comune con i Samsung Galaxy S22 e S22+ invece che con la serie S23, inclusi i chip Exynos e Snapdragon che lo alimentavano. Il colosso di Seul potrebbe adottare un approccio simile per il successore dell’S23 FE, anche se al momento non si può dire nulla con certezza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

