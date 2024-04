Arrivano ulteriori indicazioni, in queste ore, per tutti coloro che sono propensi a scaricare anche sui Samsung Galaxy S22 specifiche funzioni connesse al mondo AI, in riferimento alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni. In particolare, come molti sanno le linee guida trapelate fino a questo momento sembrerebbero tenere fuori dai giochi i top di gamma del 2022 e tutti gli smartphone che il produttore coreano ha lanciato sul mercato prima del 2023, ma occorre prestare attenzione agli scenari ai quali potremmo andare incontro a breve termine.

Cosa aspettarsi per il Samsung Galaxy S22 sul rilascio di un nuovo aggiornamento con funzioni AI

Fondamentalmente, in queste ore è stato confermato il quadro diventato chiaro già a fine marzo, in quanto come riporta SamMobile, al momento non ci sono i presupposti per prevedere l’estensione di funzioni AI andando oltre modelli come i vari Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e GalaxyTab S9. Il timore del colosso coreano consiste nel fatto che i prodotti più recenti potrebbero non essere in grado di gestire queste funzionalità AI, garantendo al contempo la fluidità dei device.

Tuttavia, è noto agli esperti di settore che si tratti probabilmente di una “scusa di marketing”, in quanto i plus riguadanti Galaxy AI pare siano destinati a risultare disponibili per il Galaxy S23 FE. Questo, nonostante lo smartphone in questione utilizzi gli stessi chip Exynos e Snapdragon dei Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Probabilmente è anche per questa ragione che il produttore coreano abbia iniziato a tenere le porte aperte per un possibile futuro rollout delle funzioni AI anche ad altri modelli.

Aumentano le probabilità, dunque, che ci possano essere prospettive interessanti anche per i Samsung Galaxy S22, nonostante sia impossibile una full immersion nell’aggiornamento dedicato al mondo AI.

