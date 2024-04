Non ci sono più dubbi: i problemi One UI 6.1 lamentati da diversi possessori dei Samsung Galaxy S23 per il riconoscimento dell’impronta digitale sono reali. Cìè una conferma ufficiale al riguardo, riportata sul forum Samsung Members e fatta notare immediatamente dall’informatore Ice Universe. I possessori dei telefoni aggiornati alla nuova interfaccia dunque sanno almeno di non essere soli nello sperimentale il malfunzionamento: quest’ultimo dovrebbe essere ora sotto osservazione per una soluzione, si spera, quanto più rapida.

Degli specifici problemi della One UI 6.1 abbiamo già parlato su queste pagine. L’errore consiste nel non riuscire a sbloccare il telefono con il riconoscimento dell’impronta se non dopo molti tentativi andati falliti. Ebbene, come visibile anche negli screenshot di fine articolo, ecco che Samsung ha affermato di essere a conoscenza del grave bug. Scusandosi del grosso inconveniente procurato ai suoi clienti, il produttore afferma pure che è al lavoro per fornire una soluzione all’anomalia. Il rimedio dovrebbe dunque essere un update in arrivo, utile a fissare il bug e superarlo.

Quando dovrebbe giungere dunque l’aggiornamento risolutivo del problema causato dalla nuova interfaccia One UI 6.1? Purtroppo, sotto questo aspetto, il produttore non ha fornito dei tempi esatti di rilascio del bug fix. Possiamo ipotizzare ed in realtà siamo abbastanza confidenti in una rapida disponibilità di un pacchetto risolutore. Il bug è molto grave e inficia l’esperienza di base con i telefoni affetti da una simile anomalia. Dunque è improbabile che gli svilppatori se la prendano comoda nel fornire un rimedio valido e definitivo. Nel tempo dell’attesa e in via eccezionale, gli utenti colpiti dal bug potrebbero disabilitare il riconoscimento biometrico e magari optare per il più semplice codice di sblocco.

Non è questo il primo dei problemi One UI 6.1 registrati sul Samsung Galaxy S23 con la One UI 6.1 e si spera almeno che sia fra gli ultimi. In effetti, di bug post aggiornamento se ne sono registrati diversi, come quello della ricarica lenta e dei problemi generali di minore sensibilità per il tocco del display. Magari anche questi ultimi errrori saranno presto superati.

