Ci sono delle importantissime novità all’orizzonte per quanto riguarda il prossimo aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1.1 e l’intelligenza artificiale. Nelle ultime ore, un informatore molto autorevole e noto a tutti come Ice Universe ha chiarito che, in occasione del prossimo lancio software, ci saranno delle interessanti implementazioni per quanto riguarda i video.

Gli imminenti Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 pieghevoli (in arrivo il prossimo 10 luglio con molta probabilità) dovrebbero spingere l’intelligenza artificiale verso un ulteriore passo avanti, proprio grazie all’implementazione della One UI 6.1.1 subito di scena sui telefoni pieghevoli. Proprio secondo quanto dichiarato da ICe Universe, questa novità dovrebbe riguardare l’editing dei video, ad esempio con la possibilità di godere della funzione Instant Slow-mo molto avanzata, con la riproduzione dei filmati ad un frame ancora più lento di quanto visto fino a questo momento.

Quanto previsto per la prossima One UI 6.1.1 potrebbe essere qualcosa di simile a OpenAI Sora. Il modello AI sviluppato da OpenAI è in grado di generare video in base alle richieste dell’utente e dunque anche i possessori dei prossimi dispositivi foldable Samsung dovrebbero essere in grado di fare qualcosa di molto simile, con video generativi creati sulla base delle loro richieste (come abbiamo imparato ad osservare per le foto in molti casi fino a questo momento).

La disponibilità della One UI 6.1.1 dovrebbe combaciare senz’altro con il lancio dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 il prossimo 10 luglio (data ancora ufficiosa ma più che mai probabile). Ci sarebbe da capire poi quando la specifica versione dell’interfaccia giungerà a destinazione anche su altri dispositivi, seguendo una priorità di rilascio che prediligerà senz’altro gli ultimi Samsung Galaxy S 24 e poi, in successione, i modelli meno recenti. Qualche settimana e di certo capiremo quali sono le intenzioni di Samsung.

