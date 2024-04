Altro giro, altra corsa. Purtroppo si registrano nuovi problemi per la One Ui6.1 a bordo dei Samsung Galaxy S23. In effetti, i top di gamma dell’anno scorso appena aggiornati alla nuova interfaccia software mostrano nuovamente degli errori (questa volta relativi al display) dopo quelli per la ricarica e il lettore di impronte già analizzati.

La prima cosa da dire è che non tutti gli utenti hanno a che fare con le ultime anomalie, eppure diverse testimonianze in proposito sono state raccolte dal sito di settore Sammobile e su Reddit. Cosa succede in modo particolare? Le difficoltà attuali sono le seguenti: lo schermo non sarebbe reattivo al tocco dei possessori dei telefoni. A volte, i comandi sarebbero recepiti solo dopo vari tentativi; in casi più rari invece, le operazioni sarebbero addirittura inibite tramite il semplice impulso delle dita e dunque alcuni possessori dei telefoni (almeno quelli dei modelli Samsung Galaxy S23 Ultra) dovrebbero ricorrere alla S Pen in dotazione per il dispositivo.

A onor del vero, va anche detto che molti degli utenti che lamentano i problemi One UI 6.1 dopo l’aggiornamento sui Samsung Galaxy S23 affermano pure di aver sostituito di recente il loro display con un ricambio non originale. Quest’ultimo aspetto, seppur abbastanza importante, non sarebbe tuttavia predominante tra tutti coloro che pure lamentano difficoltà con il touchscreen del loro pannello.

Esattamente come dovrebbe capitare per i problemi di ricarica lenta e di mancato riconoscimento dell’impronta (forse pure collegato agli attuali errori con lo schermo), anche le ultime anomalie dovrebbero essere presto risolte. La prospettiva più che probabile è che, con un nuovo update, ogni difficoltà sia superata grazie ad una serie di correzioni e ottimizzazioni necessarie dopo un aggiornamento così importante. Quest’ultimo ha introdotto difatti tantissime funzioni AI e per la sua portata rivoluzionaria potrebbe aver inciso sulle performance del telefono.

