Purtroppo i Samsung Galaxy S23, appena aggiornati all’interfaccia One UI 6.1 non sembrano essere immuni da problemi. Il grosso update è giunto dallo scorso 28 marzo anche per noi italiani: da allora, gli utenti hanno cominciato a segnalare alcuni bug relativi alla velocità di ricarica della batteria come per il riconoscimento dell’impronta digitale.

Le testimonianze in riferimento ai problemi appena menzionate sono diversi su forum specializzati come quelli di Reddit ma anche su social come X. Per quanto riguarda l’anomalia relativa alla ricarica, accade quanto segue: i Samsung Galaxy S23 vengono ricaricati ad una velocità minore rispetto a quanto accadeva con l’interfaccia One UI 6.0 precedente. Non mancano poi testimonianze di surriscaldamenti anomali del telefono, sempre in fase di ricarica.

In merito al problema appena esposta, una responsabilità importante sembrerebbe averla l’attivazione della modalità “Protezione Batteria”. Se attiva, in effetti, questa funzione provocherebbe proprio il dilungarsi della fase di ricarica. Una soluzione potrebbe essere appunto la disattivazione dell’opzione e comunque risulterebbe utile sempre il classico ripristino alle impostazioni di fabbrica del telefono, previo opportuno backup di tutti i dati.

I problemi successivi alla One UI 6.1 sul Samsung Galaxy S23 sono anche altri. Non sono neanche poche le esperienze negative con il lettore di impronte, sempre dopo l’aggiornamento. La funzione di riconoscimento biometrico mostrerebbe delle sensibili anomalie e funzionerebbe, in diversi casi, solo dopo diversi tentativi. L’operazione di sblocco non sarebbe dunque immediata, almeno in diverse occasioni e la cosa influirebbe negativamente sull’uso quotidiano del telefono.

I Samsung Galaxy S23 dovrebbero presto qualche nuova patch di sicurezza e ancor prima un update risolutivo di questi problemi appena discussi. L’aggiornamento One UI 6.1 è stato più che corposo con l’introduzione di numerose funzioni AI: non c’è da stupirsi dunque se qualche errore in più abbia fatto capolino su tutta la serie top di gamma del 2023.

