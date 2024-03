A dire la verità un po’ inaspettatamente, anche i Samsung Galaxy Z Flip 5 si stanno rendendo protagonisti della giornata odierna del 28 marzo. In riferimento all’aggiornamento dell’interfaccia utente One UI 6.1, anche i pieghevoli a conchiglia stanno provvedendo al dovuto adeguamento dopo il via definitivo e globale per lo stesso passaggio per i diffusissimi Samsung Galaxy S23.

Proprio per i Samsung Galaxy S23 appena citati, era già stata indicata la data del 28 marzo come quella di inizio distribuzione del corposo pacchetto che introduce tante funzionalità di intelligenza artificiale. Per i pieghevoli si nutrivano solo delle flebili speranze. Eppure il via al rilascio dello stesso adeguamento software è partito in queste ore, almeno negli Stati Uniti. Il modello coinvolto nel passaggio è per ora solo il Flip 5 e non il fratello maggiore Fold 5 e le notifiche sono giunte negli Stati Uniti prima di tutto. Questo è lo stato dell’arte al momento della presente pubblicazione ma la situazione potrebbe evolversi davvero in poco tempo, anche nel giro di qualche ora.

Il peso complessivo dell’aggiornamento One UI 6.1 sui Samsung Galaxy Z Flip 5 si aggira intorno ai 3 GB. Il peso non certo esiguo si spiega con il gran numero di novità introdotte dall’adeguamento. Proprio grazie all’IA, anche sui dispositivo foldable sarà possibile beneficiare di traduzioni simultanee tra lingue diverse, dal vivo e in chat, di editing fotografici e video davvero professionali, di trascrizioni di audio in testo o ancora di sintesi di contenuti web e della riorganizzazione di note e promemoria in calendario sul telefono, in maniera automatica e sulla base dell’esperienza degli utenti. Il presente rilascio introduce quanto di più strabiliante è stato messo in risalto sull’ultima serie Samsung Galaxy S24. Non ci resta che attendere dunque che lo stessi update raggiunga il nostro paese con la sua diffusione completa per tutti i possessori del dispositivo a conchiglia e magari anche per il compagno di serie Samsung Galaxy Z Fold 5.

