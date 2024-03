Appare chiaro, in queste settimane, che il Samsung Galaxy S22 riceverà un trattamento diverso rispetto al Galaxy S23 per quanto concerne il tema delle funzioni AI in arrivo con apposito aggiornamento. Come tutti sanno, parte di questi plus resterà esclusiva dei Samsung Galaxy S24, trattandosi della serie che ne ha garantito l’esordio ufficiale sul mercato tramite il produttore coreano. Ora, se da un lato la patch di marzo per i modelli commercializzati un paio di anni fa non prevede alcun intervento sotto questo punto di vista, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi con altri approfondimenti, non dobbiamo tralasciare quello che avverrà a medio termine.

Potrebbe arrivare l’inaspettato aggiornamento per Samsung Galaxy S22 con alcune funzioni AI in futuro

Non abbiamo ancora tempistiche in merito, ma le ultime indicazioni che ci arrivano da SamMobile affermano che, effettivamente, qualcosa potrebbe cambiare rispetto ai piani iniziali del colosso asiatico. Scendendo in dettagli, emerge ad esempio che il CEO di Samsung MX, vale a dire TM Roh, avrebbe affermato in queste ore che l’azienda sia in fase di valutazione per comprendere se le funzionalità Galaxy AI possono essere portate sui telefoni più vecchi, incluso lo stesso Samsung Galaxy S22.

La novità, nello specifico, sarebbe trapelata nelle ultimissime ore, in occasione della 55esima assemblea generale annuale degli azionisti della società. Ne hanno parlato anche altre fonti, a testimonianza del fatto che sia concreto l’interesse mostrato dal colosso asiatico sul tema. Quanto emerso oggi non costituisce alcuna garanzia per i possessori di un Samsung Galaxy S22, ma è quantomeno un segnale di apertura. In pratica, le dichiarazioni riportate oggi non confermano che il Galaxy S22 avrà sicuramente queste funzionalità, ma è un’indicazione che Samsung sta testando la stabilità di tali funzionalità.

Le prossime settimane sarabbo cruciali per comprendere quale sarà il reale impatto dell’aggiornamento con One UI 6.1 sui vai Samsung Galaxy S23.

