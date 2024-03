Cala sempre più il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon versione nera da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma ormai di due anni fa, ma che senza dubbio si ritrova ancora con un comparto tecnico di rilievo che può soddisfare le varie esigenze degli utenti. Chiaramente ora è il prezzo ad essere più conveniente rispetto al passato, agevolandone in questo modo l’acquisto. C’è attualmente disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la possibilità di ricevere questo Samsung Galaxy S22 nel giro di pochissimi giorni direttamente a casa vostra, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Si ripresenta a livelli interessanti il prezzo del Samsung Galaxy S22 oggi con la nuova offerta Amazon

Dunque, non solo sviluppo software, dopo il punto condiviso pochi giorni fa. Approfondendo ciò che propone quest’oggi Amazon per questo flagship di qualche anno fa targato Samsung, ecco come il costo finale risulta essere di 439 euro, con un bel ribasso rispetto solo a qualche settimana fa. Vale senza dubbio la pena puntare su questo Samsung Galaxy S22 alla cifra proposta da Amazon, tra l’altro si ha anche la possibilità di sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa del tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter fare un acquisto di questo genere.

Ci sono ovviamente tutte le garanzie del caso e se non si è soddisfatti del device, potrà essere effettuato il reso entro i trenta giorni dall’acquisto, con spese di spedizione sempre a carico del venditore. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S22, ecco che ci troviamo di fronte ad uno smartphone avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus. Lato hardware spicca il processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Interessante è anche il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22 con la tripla fotocamera posteriore che presenta sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore si ritrova con un unico sensore da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh.

Continua a leggere su optimagazine.com