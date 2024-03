Le app VPN sono come sempre molto allettanti per tutti coloro che vogliono comunicare a soggetti terzi di essere connessi alla rete da una posizione geografica diversa rispetto a quella dove ci troviamo. Inutile scendere in dettagli, spiegando per quale motivo possa tornare utile uno strumento simile, mentre è chiaro a tutti che ogni giorno vengano individuate nuove soluzioni interessanti per raggiungere il proprio scopo. Le insidie, però, sono sempre dietro l’angolo, se pensiamo che a mesi di distanza dal caso della finta applicazione IT Alert, da noi trattata con altro articolo, ci si ritrova nelle condizioni di dover parlare di un malware.

Analizziamo più da vicino oltre 20 app VPN con malware individuate per tutti a fine marzo

Attraverso un recente studio, più nello specifico, pare siano state scovate addirittura 28 app VPN caratterizzate dalla presenza di un malware a fine marzo. Si tratta di un lavoro esaminato più da vicino da una fonte come Ceotech, secondo cui le applicazioni in questione avevano la capacità di convertire gli smartphone infetti degli utenti in server proxy, rendendoli in questo modo assai vulnerabili sia a rischi di natura legale, sia a quelli di sicurezza.

Le app VPN che potrebbero crearci problemi di sicurezza, nel dettaglio, sono Lite VPN, Anims Keyboard, Blaze Stride, Byte Blade VPN, Android 12 Launcher (par CaptainDroid), Android 13 Launcher (par CaptainDroid), Android 14 Launcher (par CaptainDroid), CaptainDroid Feeds, Free Old Classic Movies (par CaptainDroid), Phone Comparison (par CaptainDroid), Fast Fly VPN, Fast Fox VPN, Fast Line VPN, Funny Char Ging Animation, Limo Edges, Oko VPN, Phone App Launcher, Quick Flow VPN, Sample VPN, Secure Thunder, Shine Secure, Speed Surf, Swift Shield VPN, Turbo Track VPN, Turbo Tunnel VPN, Yellow Flash VPN, VPN Ultra e Run VPN.

Insomma, se avete scaricato app VPN in elenco, procedete con la loro rimozione e con la formattazione del vostro smartphone.