Meglio diffidare dagli annunci e avvisi relativi ad una presunta app IT-Alert. Lo strumento per smartphone non esiste e quelli proposti sui social o via WhatsApp celano in realtà delle truffe molto serie, o meglio dei malware pericolosi per gli utenti finali.

La stessa Protezione Civile ha tenuto a precisare, nelle ultime ore, che non esiste alcuna app IT-Alert ufficiale. Il sistema di allarme nazionale si avvale soltanto di un sito web raggiungibile a questo indirizzo: dunque sullo store Apple e Google non c’è alcun tool pensato per segnalare pericoli derivati da catastrofi di varia natura come eventi atmosferici estremi, terremoti o quant’altro. Il rischio attuale nasce da comunicazioni in arrivo sui telefoni delle potenziali vittime: quello che viene proposto ai cittadini italiani è un’applicazione che promette di avvertirli sempre in caso di rischi di varia natura. Così non sarà, almeno attraverso lo strumento fasullo, visto che questo veicolerà piuttosto un virus.

Eventuali messaggi di avviso per pericoli in corso saranno sempre veicolati da semplci messaggi con segnale sonoro provenienti dalla Protezione Civile, come quelli di prova testati negli ultimi mesi. Il sistema è attivo in automatico per tutti gli italiani residenti in qualsiasi regione, senza che facciano alcunché. A maggior ragione dunque, la promessa di segnalazioni in arrivo da un qualsiasi app IT-Alert non ha senso. Semmai, scaricando proprio il contenuto proposto, si avvia automaticamente il download di un malware pericoloso. Il virus ruba dati personali degli utenti, esegue operazioni non autorizzate, soprattutto quelle di carattere finanziario attraverso i profili di home banking. Per tutti i motivi appena indicati, è il caso di non cadere nella trappola ben orchestrata dai cyber criminali oggi come nel prossimo futuro, visto che ulteriori campagna truffaldine non mancheranno neanche nei prossimi mesi, questo è abbastanza certo.

