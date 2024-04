Ci risiamo ancora una volta, con un nuovo SMS INPS Informa giunto sui telefoni di tanti italiani nelle ultime ore. Sebbene siamo solo al quarto mese di questo 2024, ci ritroviamo a dover parlare di un rinnovato tentativo di truffa che rischia di causare fin troppi danni a chi è meno attento o magari anche particolarmente ansioso nel ricevere comunicazioni (o presunti tali) da enti pubblici. Nel caso specifico, si fa riferimento proprio all’ente previdenziale italiano per cercare di catturare l’attenzione e dunque irretire qualche nuova vittima.

L’ultimo SMS INPS Informa truffaldino è giunto anche presso la nostra redazione, nella formula esatta riportata nell’immagine di apertura articolo. Come accaduto anche in passato, ecco che il malcapitato di turno viene invitato a verificare i propri dati personali per non perdere i benefici legati a qualche aiuto, sussidio o semplicemente un servizio. Segue dunque l’invito a controllare i proprio dati su un finto sito INPS che nulla a che fare con il portale ufficiale dell’ente previdenziale. Eppure l’aspetto della piattaforma farlocca inganna non pochi potenziali utenti ed è qui che vengono rubate preziose credenziali o altri dati sensibili per scopi fraudolenti. Chi cade nella trappola dei cyber criminali rischia di perdere il controllo su determinate azioni che qualcuno autorizzerà al suo posto, come quelle relative a transazioni di denaro e dunque ammanchi su conti personali.

I rischi appena indicati sono dunque molto alti a seguito della ricezione di un SMS INPS informa. L’unica vera modalità a disposizione degli utenti per proteggersi resta quella di non dare alcun peso alla comunicazione ricevuta. Il consiglio vale oggi e anche per il futuro quando non mancheranno nuovi tentativi di trappole fraudolente da parte dei cyber criminali. Conoscere le modalità in cui operano queste truffe resta l’unico modo per starne alla larga.

