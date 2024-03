Nelle scorse ore, tantissimi italiani hanno cominciato a ricevere molteplici SMS eToro con validation code sui loro telefoni. Si è trattato di una vera e propria pioggia di messaggi di questo tipo, tanto più anomaliperché in arrivo anche ad utenti che nulla hanno a che fare con l’istituto finanziario.

Diciamo subito che non dovremmo essere al cospetto di qualche truffa o raggiro, anche perché gli SMS eToro oggetto di questo approfondimento non contengono link interni che collegano l’utente a qualche piattaforma fake e truffaldina. Piuttosto, proprio in questa specifica parte di marzo è capitato che la ricezione del messaggio si accompagnasse ad un codice di validazione, di quelli che di solito si utilizzano per confermare le operazioni online. La casistica particolare ha colpito tanti italiani, sia persone con un account e profilo eToro, sia cittadini (apparentemente) senza alcuna associazione proprio con eToro. Com’è possibile che si sia dunque verificata una simile situazione? Mancando una posizione ufficiale al riguardo, quello che possiamo fare è avanzare un’ipotesi, seppure abbastanza plausibile.

Sembrerebbe proprio che gli SMS eToro giunti a pioggia (anche molteplici nel giro di poche ore) sui telefoni degli italiani siano stati un bug. Un errore dei sistemi informatici di eToro per il quale i messaggi contenenti un codice di validazione siano giunti a tutti i clienti, anche quelli che in quel momento non stavano effettuando alcuna operazione online. Allo stesso modo poi, la strana nota sarebbe arrivata anche a chi, pur non essendo cliente dell’istituto, abbia in passato fornito il proprio recapito, magari per richiedere informazioni di carattere finanziario.

La situazione si sta normalizzando proprio in questo lunedì 25 marzo e chi ha ricevuto gli SMS eToro nelle scorse ore non sarebbe più bersaglio degli invii massivi. Il ripristino della normalità è di certo frutto degli interventi tecnici pure effettuati repentinamente.

Continua a leggere su optimagazine.com