In questo mese di aprile, si sta decisamente diffondendo un nuovo sms che fa riferimento ad una presunta lotteria Shein. la nota giunge sui telefoni sotto forma di messaggio semplice e riporta la notizia di una vincita farlocca che potrebbe far cadere in trappola più di qualche utente (magari un po’ più disattento e soprattutto grande fan del sito di vendita asiatico specializzato in abbigliamento a prezzi irrisori).

La prima cosa da dire è che non esiste alcuna lotteria Shein ufficiale. Dunque, nel messaggio ricevuto da tanti italiani, si nasconde semplicemente un tentativo di raggiro. Come naturale conseguenza, il messaggio si struttura dunque nello stesso modo di tanti altri SMS precedenti che camuffavano sempre tentativi di truffa. Si fa appello al presunto concorso previsto per il corrente mese di aprile. Dunque, compare il classico link alla vera e propria trappola. Il collegamento non è associato al vero sito di Shein, semmai una sua copia quasi esatta e comunque più che verosimile. Qui la vittima di turno è portata a fornire i propri dati personali nell’ottica di richiedere vincere il proprio premio. L’operazione per la quale l’ignaro utente è portato per mano nasconde dunque il furto di preziosi dati personali, come gli estremi di una carta di credito o di debito, addirittura le credenziali di accesso a qualche profilo di home banking.

Il noto colosso asiatico dell’abbigliamento non ha ancora preso posizione ufficiale sull’ultimo SMS che veicola la finta lotteria Shein. Nonostante tutto, è alquanto palese che la comunicazione oggetto di questo approfondimento sia assolutamente pericolosa. Cadendo nella trappola ben ordita dai cyber criminali in effetti, si rischia di vedere rubati i dati di accesso cruciali e dunque assistere (proprio malgrado) ad operazioni non autorizzate sulle proprie finanze.

Continua a leggere su optimagazine.com