Su Amazon è presente uno sconto molto interessante che riguarda l’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Stiamo parlando dell’ultimo top di gamma ideato da Apple e che può essere acquistato già ad un prezzo più conveniente sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo la questione si può notare uno sconto del 18% applicato sul prezzo da listino di questo iPhone 15 che è di 979 euro. Questo significa che attualmente tale flagship dell’azienda di Cupertino può essere acquistato alla cifra di 799 euro.

Rilancio per l’iPhone 15 sotto gli 800 euro su Amazon oggi 26 marzo: dettagli sul nuovo prezzo

Promozione in linea con quella che abbiamo approfondito la scorsa settimana. Un risparmio importante per un dispositivo Apple che risulta essere di ultima generazione e non è di certo semplice acquistarlo già scontato. C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 arriverà direttamente nelle vostre case, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Un altro aspetto positivo di quest’offerta è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Amazon permette quindi di dilazionare la spesa totale nel tempo, dando in questo modo l’opportunità a più utenti di approfittare di tale sconto ed avere finalmente tra le mani questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Ci sono ovviamente tutte le garanzie del caso e se non si è soddisfatti del prodotto, entro trenta giorni dall’acquisto si può effettuare il reso gratuito. Per quanto riguarda le specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 15, stiamo parlando di un dispositivo che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Ritroviamo poi la Dynamic Island, presente solo nelle versioni Pro dei top di gamma precedenti, che mostra notifiche e attività in tempo reale. Design quindi più moderno ed un super comparto hardware grazie alla presenza del processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Lato fotografico spicca il sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine non manca la connettività USB-C.

Continua a leggere su optimagazine.com