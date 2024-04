Se state pensando di acquistare un iPhone 15, questo potrebbe essere il momento migliore, visto anche lo sconto proposto quest’oggi da Amazon per il modello nero da 128GB di memoria interna. Si tratta del modello base dell’ultima famiglia di top di gamma targata Apple, un dispositivo piuttosto ricercato sul mercato e che può contare su un prezzo decisamente più basso rispetto al suo approdo sul mercato. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per tale device della mela morsicata, ecco che si può notare come sia stato applicato uno sconto del 20% sul prezzo da listino di 979 euro, arrivando quindi al costo attuale di 779 euro.

Sta venendo a galla una svendita per iPhone 15 con il nuovo prezzo Amazon oggi: offerta per tutti oggi

Altra promozione aggressiva, dopo quella dei giorni scorsi. C’è uno sconto piuttosto importante che potrà far capitolare qualche utente ancora incerto sul da farsi. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, ma soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Parliamo quindi di prezzo finito e che può essere anche dilazionato in più mesi, visto il pagamento a rate concesso da Amazon grazie a Cofidis.

Aspetto che potrà sicuramente favorire tale acquisto e dare l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo iPhone 15. Non tutti infatti hanno la possibilità di sborsare una cifra del genere che, seppur scontata, risulta essere comunque elevata. Amazon agevola così l’acquisto di questo iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, ma vediamo nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche tecniche. Parliamo di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Un potentissimo processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Non manca l’ottimo comparto fotografico composto dal sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine ritroviamo la connettività USB-C.