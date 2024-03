Il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon continua ad essere piuttosto interessante, grazie ad uno sconto di rilievo che quest’oggi viene proposto per la variante azzurra da 128GB di memoria interna. Parliamo come sempre dell’ultimo top di gamma ideato da Apple e sappiamo anche come sia complicato riuscire ad assistere ad un calo di prezzo in poco tempo. Non sono prodotti che tendono a svalutarsi facilmente, anche perché sono costantemente aggiornati all’ultima release del sistema operativo.

Sta scendendo nuovamente il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon in settimana: dettagli della nuova offerta

Altra promozione apprezzabile, dopo quella trattata pochi giorni fa. Si può quindi approfittare di qualche piccolo sconto per risparmiare e quest’oggi segnaliamo su Amazon lo sconto del 18% applicato sul prezzo da listino di 979 euro di questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Questo significa che, nella giornata odierna, è possibile avere tra le mani questo top di gamma di stampo Apple alla cifra di 799 euro. Rispetto quindi al suo approdo sul mercato, è possibile risparmiare un bel gruzzoletto se si acquista questo iPhone 15.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 arriverà nelle vostre case. Su Amazon si ha poi anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando così l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. A questo punto approfondiamo le caratteristiche tecniche di questo iPhone 15.

Si tratta di un dispositivo Apple che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Ritroviamo la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Per il comparto hardware spicca invece il processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Da non sottovalutare il reparto fotocamere con la presenza di un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine spazio al nuovo connettore USB-C.

