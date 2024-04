Tanti utenti in possesso di un iPhone 15 vogliono sfruttare al massimo la modalità foto standard. A tal proposito, occorre ricordare che ci sono diversi strumenti e impostazioni che possono migliorare la composizione delle immagini. In sostanza, i dispositivi possono aiutarci a catturare lo scatto perfetto utilizzando tecniche più tradizionali.

Analizziamo più da vicino tutti i metodi per sfruttare la fotocamera dell’iPhone 15 al massimo delle potenzialità

Dunque, non solo promozioni, come osservato in questi giorni. Tanto per cominciare, tra le impostazioni c’è lo strumento Griglia, che dovrebbe essere utilizzato quando si applica la regola dei terzi. Si tratta di un plus che divide la cornice della tua foto in una griglia con due linee orizzontali e due linee verticali, creando nove parti uguali.

Ancora, quando si scatta una foto di qualcosa dall’alto, come un piatto di cibo o un ornamento a terra, si può sfruttare l’utilizzo della livella della fotocamera, poiché ti aiuta a catturare uno scatto bilanciato senza dover utilizzare un braccio o un supporto per treppiede. In terza istanza, rendendo lo strumento Livello un’opzione individuale in ‌iOS 17‌, Apple ha incluso anche un livello orizzontale aggiuntivo per le foto dirette più tradizionali.

C’è anche la modalità Burst si riferisce a quando la fotocamera del tuo ‌iPhone‌ cattura una serie di foto in rapida successione, a una velocità di dieci fotogrammi al secondo. È un ottimo modo per riprendere una scena d’azione o un evento inaspettato. Ancora, quando si scatta un selfie con il proprio iPhone‌ utilizzando l’app Fotocamera, l’immagine capovolge o specchia automaticamente l’immagine in modo che sia una versione invertita dell’immagine speculare che vedi nell’anteprima prima di scattare la foto.

Infine, anche sugli iPhone 15 è disponibile un’impostazione opzionale della fotocamera che ti consente di vedere cosa c’è fuori dai limiti della cornice della tua foto, in modo da poter correggere l’allineamento delle foto