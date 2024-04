Continua ad essere molto interessante il prezzo su Amazon dell’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, modello base dell’ultima serie di top di gamma ideata da Apple che può sicuramente interessare diversi utenti ancora indecisi sull’acquisto da fare. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato uno sconto del 20% sul prezzo da listino di 979 euro, arrivando quindi al costo attuale di 779 euro.

Inizia nuovamente a scendere il prezzo per iPhone 15 su Amazon a partire da oggi: i dettagli dell’offerta

Altra offerta, dopo quella per iPhone 15 Pro Max dei giorni scorsi. C’è un bel risparmio da tener sicuramente presente rispetto a qualche tempo fa ed attualmente ritroviamo disponibilità immediata, senza poi pagare le spese di spedizione. Nel giro quindi di pochissimi giorni questo iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case. Un altro aspetto da tenere in considerazione è senza dubbio la possibilità di sfruttare il pagamento a rate con Cofidis.

Apple iPhone 15 (128 GB) - nero DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Non tutti hanno infatti l’opportunità di sborsare cifre di questo tipo, perché parliamo comunque di un bel po’ di euro, in un’unica volta. Amazon permette di dilazionare la spesa totale nel tempo, così più utenti avranno modo di sfruttare l’offerta ed avere tra le mani l’iPhone 15 nero da 128GB ad un prezzo più vantaggioso. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Apple, ricordiamo come stiamo parlando di un dispositivo che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

La protezione è data come sempre dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone e tra l’altro è presente la Dynamic Island che mostra attività e notifiche in tempo reale. Non manca il potentissimo processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine spazio ad una fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X per foto di altissima risoluzione.

