Mark Gurman ci fornisce, nelle ultime ore, delle nuove indiscrezioni relative all’integrazione dell’IA in iOS 18. Sappiamo oramai con certezza che l’aggiornamento Apple in uscita fra meno di due mesi integrerà molti aspetti di intelligenza artificiale. Ora, proprio grazie all’esperto di Bloomberg appena citato possiamo dedurre in che direzione dovrebbe andare Cupertino.

L’AI a bordo degli iPhone saranno alimentate da un modello linguistico di grandi dimensioni offline, sviluppato da Apple. Questo vorrà dire che tutte le funzionalità di intelligenza artificiale saranno disponibili anche senza una connessione e gli utenti non dovranno interagire con servizi online per ottenere informazioni: il tutto dovrebbe senz’altro garantire numerosi vantaggi sia in termini di privacy che di velocità delle operazioni

I modelli linguistici di grandi dimensioni (appunto LLM) che faranno funzionare tutte le opzioni IA presenti in IOS 18 potrebbero non avere lo stesso ricco database di conoscenze incorporato di qualcosa come ChatGPT, almeno in un primissimo momento. Il sistema previsto dall’azienda di Cupertino potrebbe avere bisogno di tempi un po’ più lunghi per rispondere a proprio tutte le richieste degli utenti, a il miglioramento dell’interpretazione di tutte le istanze sarà graduale e comunque certo. La pazienza sarà di certo ricompensata dalla certezza di una maggiore riservatezza relativa dei dati personali: questi rimarranno sempre in locale e non verranno condivisi.

Non sappiamo ancora con certezza quali saranno le funzionalità AI previste con l’introduzione del prossimo aggiornamento iOS 18. Non sappiamo neanche con precisione quali melafonini integreranno l’intelligenza artificiale a bordo, perché qualche dispositivo più datato (magari pur supportando il prossimo pacchetto software) potrebbe non garantire anche i più rivoluzionari cambiamenti. Questi è altri dettagli saranno di certo comunicati il prossimo 10 giugno, in occasione della WWDC 2024 di Apple.

