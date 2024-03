Sono in programma alcuni interessanti miglioramenti per tutti coloro che, in queste settimane, hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S24. Dopo le svariate offerte che abbiamo trattato in queste settimane per i modelli di questa serie, come osservato ad esempio la scorsa settimana, questa volta è interessante focalizzarsi sulla questione dello sviluppo software. Già, perché la patch che stiamo andando ad esaminare oggi potrebbe riservare importanti novità soprattutto per coloro che hanno deciso di puntare sui modelli in questione in Italia e nel resto d’Europa.

Passi in avanti per la fotocamera del Samsung Galaxy S24 attraverso il nuovo aggiornamento di aprile

Per farvela breve, pare essere destinata a migliorare in modo apprezzabile la fotocamera dei Samsung Galaxy S24 attraverso la distribuzione del nuovo aggiornamento di aprile. A testimonianza che siamo al cospetto di un upgrade non secondario per la serie di recente lanciata sul mercato, c’è poi il dato sul peso della patch, visto che in questo frangente andremo a sfiorare la soglia di 1 GB. Insomma, tanto basta per rendere l’idea sulla reale portata del pacchetto software, di cui si parla con insistenza oggi.

Secondo quanto condiviso da SamMobile, abbiamo precise migliorie da prendere in esame in queste ore coi Samsung Galaxy S24. Ad esempio, si parla di maggiore precisione del bilanciamento per il bianco, senza dimenticare i discorsi relativi all’esposizione della fotocamera. Ci saranno miglioramenti anche per la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione e maggiore precisione del colore nell’app fotocamera ExpertRAW. Aumenterà, inoltre, la chiarezza del testo negli scatti con zoom elevato ed arriverà il supporto per video con risoluzione 480×480 pixel nella funzione Instant Slow Mo.

Non resta che attendere le notifiche utili per procedere con il download dell’aggiornamento ottimizzato sui Samsung Galaxy S24 in Italia.

