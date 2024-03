È interessante sapere che tutti i modelli di Samsung Galaxy S24 sono in sconto in occasione della Festa delle Offerte Amazon di Primavera. Peraltro, avere degli omaggi registrando il prodotto sul portale ufficiale è un’aggiunta davvero interessante (sicuramente una grande opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo top di gamma). Quest’oggi ci soffermiamo sull’incredibile offerta che prevede il Samsung Galaxy S24 smartphone AI color Onyx Black, con caricatore Samsung da 25W e le cuffie bluetooth True Wireless Galaxy Buds2 Pro inclusi: il tutto al prezzo di soli 929 euro (invece di 1034,74 euro di listino), dunque è applicato uno sconto di 105,74 euro. I prodotti sono venduti e spediti dall’e-commerce stesso.

A seguire le principali specifiche del Samsung Galaxy S24: un ottimo display Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340pixel, con refresh rate da 120Hz, HDR10+, 2600nits (peak) e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus 3. Sotto la scocca troviamo un processore Exynos 2400 – International (4nm), abbinato a 8GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione e GPU Adreno 750. Il device è alimentato da una batteria da 4000mAh, dotato di supporto per la ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W. Lato software, lo smartphone esegue il sistema operativo Android 14 su interfaccia One UI 6.1.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S24 offre sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP (f/1.8 con OIS), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 120°) e un teleobiettivo 3X da 10MP (f/2.4); davanti, troviamo una selfie-cam da 12MP (f/2.2). Altre caratteristiche e connettività sono le seguenti: rete 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, UWB, connettore USB Type-C 3.2, OTG e certificazione IP68, che rende il device resistente ad acqua e polvere.

