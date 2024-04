C’è un vero e proprio caso intorno ad una specifica cover del Samsung Galaxy S24 che graffierebbe il telefono nuovo di zecca sui fianchi. Numerose testimonianze in questa direzione provengono da Redddit: vale la pena esaminarle per capire quali potrebbero essere le cause dietro le alterazioni della superfice dei telefoni.

L’immagine di apertura articolo mostra proprio la cover del Samsung Galaxy S24 potenzialmente responsabile dei problemi. Si tratterebbe di una soluzione originale acquistata da alcuni nei negozi fisici e da altri sul sito online Samsung. La provenienza del prodotto doveva essere garanzia della sua affidabilità: eppure tanti utenti lamentano proprio la presenza di graffi sulle cornici dei telefoni da poco acquistati.

Saranno di certo in corso delle indagini per verificare, in via ufficiale, il caso corrente. Almeno su Reddit, ci sono due filoni di pensiero in merito alla vicenda. Sono in molti a ritenere il rivestimento dell’ultimo Samsung Galaxy S24 troppo delicato (in particolare quello in titanio di scena sui modelli Ultra). Altri ritengono invece che i graffi possano essere stati procurati da qualche elemento capitato nell’intercapedini tra cover e telefono, responsabile dunque del difetto.

Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo ma potrebbe farlo nei prossimi giorni. Almeno su Reddit, le persone che lamentano il problema non sono affatto poche. Qualcuno dichiara addirittura di aver ricevuto assistenza specifica con sostituzione del telefono. Ma la maggior parte degli utenti resta alquanto delusa da una simile esperienza con una cover originale ma (sembrerebbe) per nulla perfetta.

Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono stati registrati casi italiani di problemi con cover originali dei Samsung Galaxy S24. Non si sarebbero palesati dunque graffi sui bordi dei nuovi telefoni, a seguito dell’utilizzo delle protezioni. Non ci resta che sperare che non sopraggiungano casi specifici entro i nostri confini.

Continua a leggere su optimagazine.com