Gli ultimi test di velocità 5G messi a punto per i Samsung Galaxy S24 mettono in evidenza la supremazia della serie top di gamma da poco lanciata. I tre top di gamma S24 standard, Plus e Ultra fanno meglio degli iPhone 15, ma anche dei diretti predecessori Samsung Galaxy S23. I dati esaminati in questo approfondimento provengono da Ookla, la società proprietaria della piattaforma web SpeedTest.net. I risultati si riferiscono ad una buona fetta dei paesi del mondo e dunque per questo motivo vanno presi in considerazione.

Proprio in merito alla sua velocità 5G, i Samsung Galaxy S24 hanno superato gli iPhone 15 in ben quindici paesi del mondo. Tra i più importanti, ci sono la Francia, Hong Kong, India, Messico, Nigeria, Qatar, Spagna, Tailandia, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Proprio in questi specifici territori, la velocità medie di download e upload hanno superato quelle della controparte Apple. Proprio i melafonini lanciati lo scorso autunno sono riusciti a primeggiare soltanto in Indonesia, Giappone e Corea del Sud.

Il grafico presente a fine articolo mostra esattamente il resoconto dei dati di velocità dei Samsung Galaxy S24. Come chiariscono i dati, la supremazia dei Samsung Galaxy S24 sulla concorrenza è assolutamente netta in ogni aspetto, anche per quanto riguarda il punteggio di latenza (pure fondamentale nella valutazione). Il monitoraggi di Ookla è stato effettuato dal giorno 1 febbraio al 24 marzo 2024. Più nello specifico, le velocità di download (più importante per la maggior parte degli utenti) registra medie del Galaxy S24 che variano da un minimo di 55 Mbps ad un massimo di 971 Mbps, a seconda del mercato di riferimento. Non sono stati forniti i dati italiani particolareggiati, ma possiamo ipotizzare comunque dei buoni risultati dei top di gamma entro i nostri confini (magari sempre migliori di quelli degli iPhone 15).

