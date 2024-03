Giungono ottime notizie in merito all’aggiornamento One UI 6.1 su Samsung Galaxy S23 per noi italiani. Nella giornata di ieri. abbiamo condiviso la notizia per la quale l’update tanto importante per l’interfaccia software sarebbe dovuto giungere almeno in Corea, Cina e Vietnam questo giovedì 28 marzo. Nulla si sapeva in merito ai paesi occidentali e anche il nostro, almeno fino a poche ore fa. Adesso possiamo invece commentare insieme un riscontro fornito direttamente sul forum Samsung Members Italia, messo in evidenza anche dall’informatore Tarun Vats.

In pratica, come nelle nazioni asiatiche, anche in Italia l’aggiornamento One UI 6.1 giungerà in Italia fra due giorni, ossia questo giovedì 28 marzo. Nel tweet di chiusura articolo è messa in evidenza proprio la risposta ufficiale di un referente del forum della community del produttore. Possiamo ritenere plausibile che, così come in Italia, anche nel resto d’Europa il passo in avanti software dovrebbe essere senz’altro garantito.

L’aggiornamento One UI 6.1 è molto atteso per i Samsung Galaxy S23 per un motivo ben preciso. Non ci sono dubbi sul fatto che l’aggiornamento dell’interfaccia introdurrà anche molte delle novità IA (intelligenza artificiale) finora di scena soltanto sulla serie Samsung Galaxy S24. Tra queste, dovrebbe esserci l’opzione “Circle to Search” per effettuare ricerche semplicemente operando una selezione circolare sullo schermo. Molte dovrebbero essere i plus per la produttività come quelli relativi alla traduzione simultanea di conversazioni tra persone che parlano lingue diverse, la trascrizione di contenuti audio ma anche la post produzione di foto in maniera davvero professionale.

I possessori dei Samsung Galaxy S23 non dovranno dunque fare altro che attendere un paio di giorni per il rilascio. Nel frattempo, potrebbero effettuare una pulizia del loro telefono da contenuti superflui ma pure app non in uso e dunque inutili. Il peso esatto del pacchetto non è noto ma non dovrebbe essere inferiore ai 2 GB.

