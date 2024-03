Vicino un aggiornamento WhatsApp fondamentale. La piattaforma continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e gli sviluppatori stanno cercando di facilitarne quanto più possibile l’uso con novità costanti. Funzioni che hanno il compito di migliorare la comunicazione tra gli utenti, ma soprattutto di semplificarla adottando novità tecniche di rilievo. Stando a quanto rivelato in queste ultime ore dagli esperti di WABetaInfo, con un prossimo aggiornamento, Whatsapp integrerà presto l’IA di Meta direttamente nella sua barra di ricerca. Ci sarà quindi l’introduzione all’interno dell’app di messaggistica dell’intelligenza artificiale.

Risulta in stato avanzato il rilascio dell’aggiornamento WhatsApp con funzioni AI per il pubblico

Altro rilascio imminente, dunque, dopo quello anticipato alle porte dello scorso weekend. Si parla per ora di aggiornamento futuro, anche se chi è iscritto al programma beta di WhatsApp per Android potrà interagire con l’IA di Meta scaricando la beta 2.24.7.14 di Whatsapp. In passato si era già parlato di tale possibilità, ora però si passerà ai fatti con l’intelligenza artificiale che entrerà prepotentemente nel mondo della comunicazione per aiutare gli utenti, ad esempio, a trovare specifiche conversazioni o messaggi all’interno dell’app, oppure per suggerire risposte automatiche o per aiutare gli utenti a programmare messaggi da inviare in un momento successivo.

L’utilizzo dell’AI su WhatsApp ha il compito preciso di far risparmiare tempo agli utenti, aiutandoli nella scrittura dei messaggi e così via. Un processo che è chiaramente ancora in una fase di sviluppo, si stanno effettuando diversi test a riguardo, ma si tratta di una condizione alla quale gli sviluppatori non vogliono rinunciare per il futuro di WhatsApp.

Giusto insomma che tale tecnologia possa entrare a far parte anche del mondo della comunicazione, anche se non è arrivata attualmente ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte di Meta. Si tratta di piccoli indizi che ovviamente mostrano quale sarà il futuro di WhatsApp, ma prima che l’AI possa entrare a far parte di tale applicazione ci vorrà ancora un bel po’. Attendiamo informazioni più approfondite a riguardo, ma l’AI è pronta a sbarcare anche su WhatsApp.

