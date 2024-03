Dovrebbe essere molto vicina l’uscita di un nuovo aggiornamento WhatsApp, tramite il quale potrebbe migliorare in modo apprezzabile il modo in cui siamo abituati ad utilizzare le chat. Dopo aver analizzato le possibili mosse degli sviluppatori previste nelle prossime settimane, come abbiamo osservato con il nostro articolo di ieri, è fondamentale focalizzarsi su migliorie aggiuntive destinate ad arrivare sulla scena a stretto giro. In particolare, la questione di oggi ruota attorno alla possibilità di fissare in alto messaggi selezionati all’interno delle singole chat.

Pare essere già in uscita l’aggiornamento WhatsApp per fissare più messaggi in alto nelle singole chat

La miglioria è stata introdotta non molto tempo fa, ma a quanto pare lo staff intende farla evolvere a stretto giro. Da capire se già nel corso del mese di marzo, o con più calma. Come riportato da alcune fonti proprio in questi minuti, ad anticipare i temi dell’aggiornamento WhatsApp di cui vi stiamo parlando oggi sarebbe stato addirittura Mark Zuckerberg. Insomma, per una volta non siamo al cospetto di semplici voci, ma di fatti concreti e di progetti interni al team che sono stati già approvati. Come stanno le cose in questo periodo? Situazione tutto sommato di facile lettura.

Lo scopo dell’aggiornamento WhatsApp di cui si parla tanto questo venerdì è quello di garantire la possibilità di fissare fino a tre messaggi, in alto, nella singola chat. Come tutti sanno, fino ad oggi l’aggiunta di un secondo messaggio “prioritario” ha comportato l’automatica rimozione di quello precedente. La novità di cui vi stiamo parlando oggi, una volta introdotta dovrebbe essere valida sia per le chat tra singoli utenti, sia per quelle di gruppo, garantendo agli utenti un apprezzabile valore aggiunto.

Nei giorni a seguire ne sapremo di più sulle tempistiche di uscita per l’aggiornamento WhatsApp di cui si parla tanto oggi.

