Ci sono delle interessantissime novità relative ai canali WhatsApp appena trapelate dalle versioni beta del servizio di messaggistica. Così come fino ad ora è stato possibile mettere in evidenza delle chat singole e di gruppo all’interno della lista delle conversazioni in app, proprio per gli amati canali ora sarà possibile fare la stessa identica cosa e non perdersi mai nessun prezioso aggiornamento.

Il cambiamento appena segnalato era già stato avvistato nella versione WhatsApp beta per Android 2.24.4.3, come prontamente segnalato dall’informatore WABetaInfo. Ora lo stesso passo in avanti è appena apparso pure nella release WhatsApp beta per iOS siglata come la 24.8.10.75 e presente sull’app TestFlight. Insomma, tutto sembrerebbe andare nella direzione di un rapido rilascio di questa implementazione per tutti gli utenti, proprio nella relativa versione definitiva.

A cosa dovrebbe servire la possibilità di fissare i canali WhatsApp? Certamente, l’operazione contribuirebbe a mettere in evidenza ciò che ci sta più a cuore perché per noi maggiormente interessante. Chi si è appropriato dello strumento dei canali appunto nel recente passato, potrebbe aver iniziato a seguirne molteplici: il tutto, purtroppo, con il rischio di perdersi tanti aggiornamenti vista la necessità di scorrere la schermata che li ospita. Con il rimedio appena trovato dagli sviluppatori, le cose sono in procinto di cambiare. Sembrerebbe, almeno in una primissima fase iniziale, che i channel da mettere in evidenza possano essere soltanto tre. In un secondo momento invece, ci sarebbe la possibilità di arrivare anche a mettere in risalto fino a 5 risorse utili per la propria informazione. Questo e altri aspetti della nuova feature sono ancora in sviluppo e dunque potrebbero cambiare in vista del rilascio finale. Per quanto, come già accennato, i tempi di release dell’opzione dovrebbero essere ormai abbastanza brevi, è pur vero che dovrebbe essere necessario attendere almeno qualche settimana.

