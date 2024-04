C’è chi è sempre alla ricerca di nuovi sticker WhatsApp per essere più che originale nelle chat singole e di gruppo. Ora gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno pensato ad una funzione specifica che fornisca suggerimenti utili per avere subito a disposizione dei nuovi adesivi, come sempre, organizzati in pacchetti.

Le novità degli sticker WhatsApp, negli ultimi tempi, sono state diverse. Tra tutte, campeggia la possibilità di creare personalmente l’adesivo che più ci aggrada (come messo in evidenza nelle prime beta di questo 2024). Ora un’altra implementazione presente in Android 2.24.9.18 sul Google Play Store mette in luce un’opzione di rilevamento dei pacchetti di adesivi.

Come visibile nell’immagine di apertura articolo, ora comparirà una nuova barra di adesivi suggeriti. i nuovi o comunque quelli non ancora scaricati dall’utente saranno contrassegnati con una piccola icona che rappresenta il simbolo del più. Chiunque intuirà di poter procedere al download dei pacchetti per averli subito a disposizione e dunque usarne qualsiasi elemento al suo interno.

Il sempre ben informato canale WABetaInfo segnala che gli utenti potrebbero ricevere suggerimenti fino a 32 pacchetti di sticker WhatsApp. Naturalmente quella appena fotografata e l’attuale situazione per la specifica funzione, nel momento in cui la novità è ancora in sperimentazione e non ancora effettiva. Molto probabile è che si proceda poi ad eventuali cambiamenti ed implementazioni nel corso del tempo e comunque in concomitanza con il rilascio ufficiale dell’aggiornamento dedicato.

Di certo, questa ulteriore novità degli sticker WhatsApp sarà ben gradita per tutti gli utenti. Sebbene la beta con inclusi i suggerimenti è stata scovata solo per i device Android, non c’è alcun dubbio che il cambiamento investirà anche gli iPhone in tempi più o meno prossimi ma ancora non definiti.

