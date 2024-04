Chi si è chiesto sempre come fosse possibile inoltrare i videomessaggi WhatsApp senza il minimo sforzo sarà senz’altro contento di sapere che una nuova funzione in questa direzione è in sviluppo. Nel chiarire che, almeno fino a questo momento, la specifica opzione non era possibile in via ufficiale, è giusto concentrarsi invece sulla nuova direzione presa dagli esperti del servizio di messaggistica.

Fino a questo momento, i videomessaggi WhatsApp presenti nelle chat non erano associati ad alcuna opzione che permettesse di condividerli con un utente diverso dal primo destinatario del contenuto. Magari questa impossibilità era stata pensata per garantire maggiore riservatezza e privacy in tante occasioni. Le cose sono decisamente cambiate invece negli ultimi tempi ed in effetti l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.9.30, disponibile su Google Play Store, mostra proprio l’opzione per garantire il re-inoltro delle brevi clip.

Il simbolo della doppia freccia verso destra posta accanto ai videomessaggi WhatsApp non lascia spazio ad alcun dubbio. In pratica, i tester pubblici che hanno salvato l’aggiornamento beta precedentemente indicato, ora hanno la possibilità di procedere alla condivisione della clip all’interno di qualsiasi chat di loro gradimento. Possiamo immaginare che l’operazione non abbia alcun limite in termini di volte in cui si potrà condividere nuovamente il contenuto.

I videomessaggi WhatsApp hanno fatto la loro comparsa solo da pochi mesi, eppure sono molto apprezzati per la loro natura immediata nell’intento di comunicare un qualsivoglia i messaggio. Le brevi clip da 60 secondi fanno sempre più parte delle chat e possiamo immaginare che di certo si andrà nella direzione di un loro maggiore utilizzo grazie pure all’opzione di inoltro fin qui dettagliata. Quest’ultima potrebbe essere messa a disposizione di tutti in questa primavera o nella prossima estate, non appena terminata la necessaria fase di sperimentazione della novità.

