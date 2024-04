I filtri alle chat WhatsApp sono la novità del servizio di messaggistica appena annunciata dal CEO di Meta Mark Zuckerberg attraverso i suoi profili ufficiali. Da questo momento in poi, proprio tutti potranno beneficiare di funzioni utili per selezionare alcune tipi di conversazioni rispetto ad altre, magari per metterle in risalto e tenerle più sotto mano.

In questa settimana di metà aprile, già era giunta la bella notizia relativa alla possibilità di fissare fino a tre chat all’interno dell’elenco delle conversazioni. Ora è giunta invece la conferma di nuovi filtri. Questi ultimi erano già stati mostrati all’interno delle versioni beta del servizio di messaggistica per dispositivi Android e iOS ma ora sono a disposizione di tutti gli utenti nelle loro versioni finale.

Cosa cambia dunque rispetto al recente passato? Ora gli utenti possono sperimentare un filtro per vedere le chat WhatsApp non lette e un altro ancora per elencare solo gli scambi con i gruppi. Solo per le chat non lette, gli utilizzatori potevano già beneficiare di qualcosa di molto simile ma ora gli sviluppatori hanno migliorato l’opzione proprio con un filtro dedicato in cima alla lista delle conversazioni. L’assoluta novità è rappresentata invece dall’opzione che permette ora di tenere (in una scheda separata) gli scambi con i gruppi e dunque ben distinti invece da quelli con i singoli contatti. Soprattutto per chi utilizza moltissimo il servizio, si tratta senz’altro di uno strumento utile a mettere ordine tra i messaggi e non creare poi confusione neanche nelle interazioni.

Come già riferito, l’arrivo dei nuovi filtri per le chat WhatsApp è stato annunciato in via definitiva dallo stesso Mark Zuckerberg. La distribuzione della preziosa novità sta avvenendo proprio in queste ore. Nel caso in cui qualcuno non acceda ancora alla specifica soluzione, potrebbe essere utile aggiornare la versione dell’applicazione a bordo del proprio telefono o comunque attendere pazientemente.

