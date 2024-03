Stanno trapelando proprio in queste ore le prime novità definitive per quanto concerne l’aggiornamento iOS 17.4.1, considerando il fatto che dopo i ritardi dei giorni scorsi, il produttore ha finalmente avviato la distribuzione del pacchetto software in versione stabile. Dunque, dopo il report dei giorni scorsi, in cui vi abbiamo parlato di un leggero slittamento rispetto alle previsioni, adesso possiamo toccare un upgrade che pur non essendo certo il più importante della storia di Apple, vale la pena scaricare nel più breve tempo possibile. Del resto, quando si parla di di sicurezza occorre essere sempre molto rapidi.

Ormai è ufficiale l’aggiornamento iOS 17.4.1: le novità trapelate e le prime proiezioni sull’uscita di iOS 17.5

Il tutto, senza distogliere lo sguardo dall’aggiornamento iOS 17.5, sul quale hanno già messo gli occhi milioni di utenti Apple. Andiamo per gradi, però, perché come previsto iOS 17.4.1 non darà vita ad alcuna rivoluzione nell’esperienza di utilizzo per i modelli coinvolti. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che rifarci alle informazioni ufficiali rilasciate dal colosso di Cupertino, secondo cui, richiamando le note di rilascio della mela morsicata, l’aggiornamento iOS 17.4.1 include importanti aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug.

Resta da capire quali saranno le prossime mosse degli sviluppatori per garantire aggiornamenti costanti agli utenti. In particolare, Apple probabilmente inizierà a testare iOS 17.5 nel prossimo futuro. Complicato parlare di tempistiche precise, ma le prime versioni beta sono previste nelle prossime due settimane. Staremo a vedere se ci saranno comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista, ma le tempistiche dovrebbero essere quelle indicate da una fonte come MacRumors.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori elementi di analisi sia sull’aggiornamento iOS 17.4.1, sia sulle prime proiezioni relative ad iOS 17.5, già oggi tanto atteso dal pubblico.