Arrivano indubbiamente segnali incoraggianti, nella giornata di oggi, per tutti coloro che sperano di toccare con mano a stretto giro il nuovo aggiornamento iOS 17.4. Dopo avervi parlato delle probabili scadenze fissate da Apple, affinché tutti possano ricevere il pacchetto software su scala globale (il termine massimo dovrebbe restare fissato entro il mese di marzo), oggi tocca focalizzarsi sulle ultime mosse della mela morsicata, andando in questo modo ad integrare quanto riportato nei giorni scorsi. Vediamo, in sostanza, in quale direzione stia andando il comparto tecnico.

Siamo sempre più vicini all’uscita dell’aggiornamento iOS 17.4 dopo la distribuzione della seconda beta

Per quale motivo affermiamo di essere più vicini all’uscita del tanto atteso aggiornamento iOS 17.4 tra gli utenti che si ritrovano con un iPhone compatibile? Effettivamente, dopo l’apparizione sulla scena della seconda beta uno step concreto pare sia stato fatto da Apple. Cosa dobbiamo aspettarci dall’upgrade in questione? Come riportano siti autorevoli del settore, la seconda beta non introduce particolari elementi fino ad oggi ignorati, ma questo non intacca in alcun modo l’importanza del pacchetto software che riceveremo nel corso delle prossime settimane.

Basti pensare al fatto che con il rilascio dell’aggiornamento iOS 17.4 verrà ufficialmente aperta la strada a marketplace di app alternativi, sistemi di pagamento finora non esplorati, oltra al supporto per browser di terze parti e accesso NFC per banche e fornitori di pagamenti di terze parti. Come tutti sanno, si tratta di novità e funzionalità limitate all’UE e non saranno disponibili in altri paesi.

Al di là di queste premesse, ci sono modifiche alle app di gioco, con apertura defivitiva al mondo Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW. Anche minigiochi, chatbot e plug-in ora avranno la possibilità utilizzare il sistema di acquisto in-app. Insomma, con l’aggiornamento iOS 17.4 vedremo Apple fare un passo indietro rispetto a politiche interne storiche.

