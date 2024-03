Inaspettatamente, l’uscita iOS 17.4.1 non si è concretizzata nella giornata di ieri 19 febbraio. La distribuzione del pacchetto software integrativo di Apple era attesa nella giornata di martedì di questa settimana, perché in linea con la consueta strategia dell’azienda di Cupertino. Nulla di fatto tuttavia, ma i tempi necessari potrebbero non essere poi così lunghi ancora.

Il lancio di iOS 17.4.1 non è certo atteso per l’introduzione di nuove funzionalità. Piuttosto, ci si aspetta che la release abbia al suo interno una serie di bug fix e ottimizzazioni utili al miglioramento dell’esperienza degli utenti. Un simile pacchetto è abbastanza utile dopo l’introduzione del corposo iOS 17.4 che ha implementato un gran numero di novità, prima fra tutte l’apertura al download di app da store di terze parti, dunque diversi da quello ufficiale Apple. Insomma, in questo contesto, il prossimo firmware ha il compito di mettere fine a qualche bug di troppo del precedente rilascio ben più significativo.

Alla luce della mancata disponibilità di ieri 19 marzo dell’update iOS 17.4.1, quando possiamo aspettarci che Apple provveda a questo passaggio? La breve finestra temporale tra oggi 20 e domani 21 marzo si presenta ancora come plausibile per il via al nuovo adeguamento. Salvo la scoperta di qualche bug più serio che richieda uno sviluppo del codice più prolungato, difficilmente in quel di Apple decideranno di posticipare il rilascio nella prossima settimana. Ad ogni modo, l’orario di distribuzione del pacchetto (qualunque sia il giorno dell’arrivo delle notifiche) sarà sempre quello del tardo pomeriggio per noi italiani (indicativamente intorno alle ore 19). Contestualmente a questo momento o con breve distanza, potrebbe anche partire la fase sperimentale in beta per iOS 17.5, almeno riservata agli sviluppatori in una fase iniziale. Non ci resta che attendere le prossime mosse di Apple.

