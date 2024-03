Occorre fare molta attenzione, in queste ore, al tema dell’aggiornamento iOS 17.4. Buona parte dei discorsi relativi alle novità presentate dal pacchetto software, infatti, ci riportano per forza di cose agli app store alternativi e all’apertura imposta ad Apple qui in Europa ad una serie di servizi che fino a questo momento erano stati filtrati. Abbiamo anticipato qualcosa in merito nei giorni scorsi con un altro articolo, ma oggi 6 marzo è importante andare oltre e comprendere cosa comporti realmente l’installazione del nuovo upgrade. Insomma, occorre un recap sulle sue novità extra dimenticate dagli addetti ai lavori.

Analizziamo più da vicino le novità extra dell’aggiornamento iOS 17.4 dimenticate da tutti

Dunque, mettendo da parte l’argomento del giorno, quali sono i plus garantiti dall’aggiornamento iOS 17.4? Secondo quanto raccolto in mattinata, pare toccheremo con mano nuove emoji. In particolare, Apple attraverso il suo pacchetto software di marzo ha deciso di introdurre nuovi personaggi emoji che rimandano al lime, fino ad arrivare al fungo marrone commestibile, alla fenice e ad una catena spezzata. A chiudere il quadro, poi, troviamo la faccina che scuote la testa verticalmente (come a voler fare cenno di “sì”) e quella che scuote la testa orizzontalmente, in caso di negazione.

Occhio anche ai messaggi con Siri, essendo stata introdotta l’etichetta “Messaggi con ‌Siri‌“, oltre al fatto che dopo l’installazione dell’aggiornamento iOS 17.4 troveremo un’opzione per impostare ‌Siri‌ per leggere i messaggi in arrivo in una lingua specifica. A tal proposito, Apple ci fa sapere di aver aperto le sue porte allo spagnolo, francese, tedesco, cinese e molte altre lingue tutte da scoprire.

Ancora, schede “Ascolta ora” nelle app Apple Music e Podcast sono state rinominate “Home”, senza dimenticare che ora l’app Podcast offre anche trascrizioni. Infine, con l’aggiornamento iOS 17.4 gli utenti in possesso di un iPhone 15 riceveranno informazioni più immediate sullo stato della batteria.

Continua a leggere su optimagazine.com