Ci sono giù app store alternativi dopo l’uscita di iOS 17.4 reso disponibile ieri 5 marzo? Purtroppo non contestualmente al lancio software delle scorse ore, ma almeno in un caso la soluzione altra rispetto a quella ufficiale Apple per scaricare applicazione è davvero dietro l’angolo. Dopo aver già affrontato l’argomento in un primo approfondimento, è giusto riportare nuovi dettagli emersi.

Il primissimo degli app store alternativi ad Apple disponibili sarà di certo quello dello sviluppatore ucraino MacPaw. La soluzione denominata Setapp (già attiva per i Mac) dovrebbe essere pronta già ad aprile, dunque fra solo qualche settimana e dovrebbe funzionare come segue: gli utenti interessati non dovrebbero pagare per le singole applicazioni ma affrontare, piuttosto, un abbonamento mensile. Il relativo costo dovrebbe essere pari a circa 9,90 euro ma attendiamo di saperne di più nel breve periodo.

Chi opterà per gli app store alternativi dopo l’installazione di iOS 17.4 di quali benefici godrà? Per quanto riguarda la soluzione Setapp, questa dovrebbe includere molti strumenti per la produttività e il business e non gioco. Dunque la scelta specifica potrebbe allettare maggiormente una clientela business. Per chi è già interessato a questa prospettiva, è già possibile mettersi in lista di attesa per lo specifico negozio digitale attraverso la pagina ufficiale dello sviluppatore.

Il secondo degli app store alternativi per iOS dovrebbe essere quello di Epic Games, lo sviluppatore di titoli gaming noti come Fortnite. Dunque questa seconda soluzione potrebbe essere più rivolta all’intrattenimento ma abbiamo solo notizie incerte al riguardo. Potrebbe valere anche qui un discorso di abbonamento, ma qualcosa di concreto dovremmo toccarla con mano solo in estate.

