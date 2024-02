Come ampiamente riportato anche sulle nostre pagine, l’aggiornamento iOs 17.4 è stato distribuito nella giornata di ieri 28 febbraio. In pratica, Apple ha rilasciato la famosa Release Candidate della nuova versione del suo sistema operativo dedicata agli sviluppatori e propedeutica al lancio definitivo per tutti dello stesso pacchetto definitivo. Proprio per questo motivo, abbiamo nuove certezze del fatto che l’update dista da noi soltanto pochi giorni.

In effetti, considerando che la RC di iOS 17.4 è stata lanciata nella serata di martedì 27 febbraio, è più che probabile che l’aggiornamento finale giungerà a distanza di una settimana esatta e dunque martedì 5 marzo. Rispetto a questa previsione, la release potrebbe essere anticipata o posticipata solo di poche ore, a meno che non venga fuori un qualche bug di rilievo che necessiti ulteriori interventi degli sviluppatori.

L’aggiornamento iOS 17.4 include una grande rivoluzione per i possessori di iPhone europei e dunque italiani. Il grosso cambiamento è relativo all’introduzione della possibilità di scaricare applicazioni da store di terze parti, ma anche utilizzare browser diversi da quello ufficiale Apple; ancora, ora sarà garantito l’accesso NFC per banche e fornitori di pagamenti sempre di terze parti.

Oltre a quanto fin qui riportato, il rilascio iOS 17.4 non mancherà di altre modifiche sostanziali nell’esperienza d’uso dei clienti. Dopo il download e l’aggiornamento, gli utenti avranno a disposizione nuovi caratteri emoji, la trascrizioni per i podcast nell’app Podcast, pure il supporto per l’utilizzo di SharePlay con HomePod e ancora nuove opzioni di utilizzo live del cronometro. Insomma, si tratta di un rilascio che non verrà la pena perdere e dunque non appena la notifica del pacchetto sarà a disposizione sul proprio telefono, sarà meglio procedere all’ultima attualizzazione software disponibile.

Continua a leggere su optimagazine.com