Occhio al prossimo aggiornamento WhatsApp. Nell’ultima beta è stata notata una nuova funzione che in realtà non è altro che un ritorno alle origini. Si tratta della possibilità di passare da una scheda all’altra della app con un semplice swipe. La notizia arriva direttamente da WABetaInfo che ha evidenziato proprio le principali novità in arrivo con la versione beta 2.24.7.2 di WhatsApp. Approfondendo la questione, con questo nuovo update, su WhatsApp è stata ripristinata la possibilità di scorrere lateralmente per passare facilmente tra le sezioni Chat, Chiamate, Stato e Community, rendendo la navigazione nell’app più veloce e intuitiva.

Coglie di sorpresa il recente aggiornamento WhatsApp che porta con sé il ritorno dello swipe

Dunque, non dovrebbe esserci un intervento sul bug iPhone citato da noi nei giorni scorsi. Già in passato gli sviluppatori dell’app di messaggistica avevano provveduto ad introdurre e poi rimuovere questa funzionalità, ma poi è stata rimossa per possibili problemi di compatibilità nel design. C’è da dire come WhatsApp sia spesso alle prese con queste sperimentazioni per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia utente, e proprio la barra superiore è stata oggetto di molteplici modifiche in questi anni.

Sicuramente però il ritorno di questa funzione è legato ai vari feedback provenienti dagli utenti che utilizzano assiduamente WhatsApp, altrimenti non ci sarebbe stato sicuramente questo dietrofront. Le lamentele erano state parecchie a riguardo, con molti utenti che non avevano ben compreso perché questa navigazione con swipe nelle tab fosse stata eliminata.

Ora è stata ripristinata per migliorare l’esperienza d’uso, ma sarà una modifica definitiva? Non si sa se sarà così, ma intanto è stata diffusa alcuni tra coloro che hanno installato la beta di WhatsApp per Android da Google Play Store, ma con buona probabilità verrà rilasciato a tutti i tester nei prossimi giorni. Si presuppone che poi venga rilasciata su larga scala e tutti gli utenti di WhatsApp potranno nuovamente ritrovarsi con questa interfaccia che permette di passare da una scheda all’altra della app con un semplice swipe. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi a riguardo sul nuovo aggiornamento WhatsApp.

