Ci sono alcune informazioni aggiuntive che dobbiamo prendere in considerazione per quanto concerne i biglietti di Juventus-Milan. Già, perché se da un lato la vendita per i soci e abbonati è già partita, al contempo occorre focalizzarsi su due fasce molto delicate. Chiaro il riferimento alla vendita libera per i sostenitori locali, in vista della sfida in programma a fine aprile che potrebbe dire molto sulle ambizioni di classifica delle due squadre, senza dimenticare la questione relativa al settore ospiti. Insomma, indicazioni utili per farsi trovare pronti al momento giusti, a prescindere dalla squadra sostenuta.

Dettagli aggiuntivi sui biglietti di Juventus-Milan: riscontri per vendita libera e settore ospiti

Le trasferte dei rossoneri hanno sempre un discreto seguito, come abbiamo constatato di recente a proposito della sfida tra Fiorentina e Milan, in programma subito dopo la sosta a cavallo del fine settimana di Pasqua. Una sorta di calendarizzazione è necessaria, affinché tutti coloro che non hanno vincoli di tessere coi due club possano essere sul pezzo, evitando brutte sorprese e facendo tesoro già oggi delle informazioni necessarie per organizzare eventuali spostamenti.

Come evidenzia il sito del club bianconero, ad esempio, si parla di “eventuale vendita libera” per i biglietti di Juventus-Milan, in quanto non è certo che ci siano scrote disponibili dopo le prime due fasi. Il via ufficiale, in ogni caso, dovrebbe esserci il 9 aprile alle ore 16, al netto dei condizionali che abbiamo evidenziato poco fa. Per quanto concerne il settore ospiti, invece, si partirà con l’acquisto alle ore 16 del 10 aprile. Dunque, ancora qualche settimana prima di potersi muovere concretamente per il match dello Stadium.

Staremo a vedere quali saranno gli obiettivi delle due squadre al momento dell’acquisto per i biglietti di Juventus-Milan nello scorcio iniziale di aprile.

