Quando una big va a giocare in provincia c’è sempre grande attesa sia tra i tifosi della compagine locale, ansiosi di guardare da vicino giocatori di caratura internazionale, sia tra quelli della compagine ospite, come stiamo constatando in questi giorni a proposito dei biglietti di Frosinone-Inter. Il match in programma in terra ciociara a maggio, infatti, con ogni probabilità farà registrare l’ennesimo sold out di questa stagione in Serie A, nonostante in tanti diano per scontato che i ragazzi di Inzaghi si presenteranno a questa partita da campioni d’Italia.

In tanti stanno già cercando i biglietti di Frosinone-Inter di maggio: prime previsioni sull’uscita per i tifosi

Discorso simile rispetto a quello che abbiamo fatto pochi giorni fa a proposito del match tra Inter e Torino, visto che anche in quel caso conosceremo data ed orario solo nelle prossime settimane. Fondamentalmente, la Lega prima di esprimersi sotto questo punto di vista dovrà necessariamente attendere l’esito dei quarti di finale delle coppe europee, con un chiaro riferimento all’Europa League e alla Conference League. Ovvero le competizioni in cui sono ancora impegnate le squadre italiane.

Probabile che solo a quel punto, tra circa due settimane, possano venire a galla informazioni utili anche sui biglietti di Frosinone-Inter, al di là dei dettagli su giorno ed ora della partita. Alla luce di queste considerazioni, ci sono pochi dubbi sul fatto che sia impossibile ottenere informazioni sulla commercializzazione dei ticket prima di metà aprile. Probabilmente attorno al 20 del mese, quando mancheranno poco meno di tre settimane alla sfida.

Nei prossimi giorni avremo sicuramente le idee più chiare per quanto concerne la vendita dei biglietti di Frosinone-Inter, sperando di avere al più presto comunicazioni ufficiali da parte del club di casa affinché i tifosi di possano organizzare con discreto anticipo.

