C’è molta incertezza, soprattutto sui social, per quanto riguarda la questione dell’uscita per i biglietti di Udinese-Roma. Soprattutto i tifosi giallorossi, più in particolare, si chiedono quando escono ad aprile, se non altro perché il match è in programma tra circa dieci giorni. Situazione anomala, dunque, perché anche i club solitamente propensi a muoversi a ridosso delle partite di cartello, tendono a darci qualche informazione generica arrivati a questo punto. Non è stato così per la sfida che ci sarà la prossima settimana, anche se le ragioni si possono comprendere oggi.

Focus oggi sull’uscita dei biglietti di Udinese-Roma: i tifosi ancora si chiedono quando escono ad aprile

Giornate delicate, anche per la lotta salvezza, come abbiamo avuto modo di osservare nei giorni scorsi a proposito della sfida tra Frosinone ed Inter sul nostro sito. Allo stato attuale, non abbiamo ancora una data precisa per l’uscita dei biglietti di Udinese-Roma, ma è palese che tutto possa sbloccarsi nel giro di pochi giorni, se non ore considerando quanto raccolto in mattinata per i tifosi interessati. Cosa possiamo aspettarci arrivati a questo punto? Occhi aperti, perché siamo ad un passo dall’annuncio ufficiale.

Il sito ufficiale del club bianconero fa sapere che solitamente pubblica informazioni in merito due settimane prima del match. Dunque, in questo caso abbiamo superato il termine, probabilmente perché nel frattempo si giocherà nel medesimo impianto un’altra partita di cartello. Già, perché lunedì prossimo arriverà l’Inter, anche se per questa partita si registra il sold out ampiamente prevedibile.

Tutto questo per dire che forse già nella giornata di oggi avremo comunicazioni ufficiali relative alla vendita dei biglietti di Udinese-Roma, considerando anche il fatto che sui social da giorni i tifosi delle due squadre chiedono con insistenza informazioni ufficiali sotto questo punto di vista al club bianconero.

