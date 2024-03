Sta crescendo l’attesa per l’uscita dei biglietti di Fiorentina-Milan, sfida estremamente interessante in programma subito dopo la sosta di marzo. Come abbiamo osservato lo scorso fine settimana parlando della partita tra Udinese ed Inter, ci sarà grossa richiesta di ticket per alcune trasferte che vedranno protagoniste le due compagini milanesi, a testimonianza del fatto che la passione sia in questo momento ai massimi livelli, indipendentemente dalla differente situazione in classifica per le squadre. Proviamo ad immaginare gli scenari per tutti coloro che vorranno essere presenti al Franchi tra poche settimane.

Cosa sappiamo per ora a proposito dell’uscita per i biglietti di Fiorentina-Milan in programma il 30 marzo

In teoria, i biglietti di Fiorentina-Milan dovrebbero interessare soprattutto i tifosi di casa, con la compagine viola a caccia di punti pesanti per la lotta nella conquista di un posto in Europa. Magari quella che conta, soprattutto nel caso in cui l’Italia dovesse ottenere il diritto a mandare ben cinque squadre in Champions League. Al contrario, i rossoneri si trovano in una sorta di limbo, avendo davanti l’Inter che appare effettivamente difficile da raggiungere, vista la distanza di 16 punti dalla squadra di Inzaghi, mentre la quinta è molto lontana e ad oggi non crea particolari apprensioni alla compagine rossonera.

Insomma, in caso di passaggio del turno in Europa League è possibile che Pioli inizi a pensare seriamente ad una gestione della rosa maggiormente focalizzata sulle partite del giovedì sera. Per quanto concerne i biglietti di Fiorentina-Milan, allo stato attuale non ci sono informazioni ufficiali fornite dal club di casa. Una svolta, sotto questo punto di vista, potrebbe arrivare nello scorcio iniziale della prossima settimana, anticipando di circa quindici giorni l’evento in questione.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri sulla vendita dei biglietti di Fiorentina-Milan.

