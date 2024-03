Dopo una lunga attesa, siamo pronto con uscita di anticipi e posticipi di Serie A per la 31esima giornata, con buona pace di tutti coloro che da tempo aspettavano un segnale da parte della Lega per organizzare trasferte e viaggi in vista delle partite in programma ad aprile nel massimo campionato nazionale. Tempistiche necessarie, affinché fosse chiaro a tutti il calendario delle compagini che saranno ancora impegnate nelle coppe europee. Chiaro il riferimento a Milan, Fiorentina, Roma ed Atalanta, che sono attese da un calendario molto fitto.

Tutti i dettagli del caso su uscita di anticipi e posticipi di Serie A per la 31esima giornata in Italia

Particolarmente delicato il caso di Atalanta e Fiorentina, che oltre ad essere ancora in lizza in Coppa Italia, devono trovare con la stessa Lega un buco per pianificare il recupero dello scontro diretto in campionato. La partita, come tutti sanno, domenica scorsa è saltata per il malore che ha colpito Joe Barone, per il quale il dirigente viola è ancora ricoverato in condizioni critiche. Dunque, non c’è stato il tanto invocato taglio dei tempi rispetto a quello che si prevedeva alcuni giorni fa, come vi abbiamo riportato con il nostro articolo della scorsa settimana.

Detto questo, come da programma dovrebbero essere svelati oggi 19 marzo date ed orari per quanto concerne anticipi e posticipi di Serie A, con un chiaro riferimento alle partite in programma quantomeno tra la 31esima e la 33esima giornata. Per quelle successive dovremo attendere evidentemente i risultati delle squadre italiane impegnate nei quarti di finale delle rispettive coppe europee. Insomma, si naviga a vista per evitare possibili intasamenti del calendario.

Solitamente, l’uscita di anticipi e posticipi di Serie A avviene a fine pomeriggio. Anche oggi dovrebbe andare così, secondo quanto raccolto finora.

